AB Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? AB Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Kan grubuna göre beslenme özellikle son yıllarda popülaritesi artan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere Rh faktörüyle birlikte kan grupları 8 farklı gruba ayrılmaktadır. Bu 8 farklı grubun belirleyici özellikleri ise beslenme üzerinde etkili olmaktadır. İşte, detaylar.
Kan grupları, kandaki antijen ve antikor miktarları ve türlerine göre gerçekleştirilen bir sınıflandırmadan oluşmaktadır. Bilimsel açıdan kanıtlanmamış olsa da kan gruplarının sahip olduğu özelliklere göre belirlenen beslenme modelinin faydalı olduğu görüşü ileri sürülmektedir. AB Rh negatif kan grubu özellikleri ve AB kan grubu özellikleri nelerdir? AB kan grubuna beslenme ve AB negatif kan grubu beslenme neler içerir? İşte, merak edilen detaylar.
AB Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri
AB Rh negatif kan grubu dünyada en az rastlanan kan grubu olarak öne çıkmaktadır. Her 1000 kişinin yalnızca 10'u bu kan grubuna sahiptir. En önemli özelliklerinin başında genel alıcı olmaları gelmektedir. Tüm Rh negatif kan gruplarından kan alabilirler. Hem A hem de B kan grubunun fayda ve zararını bünyesinde barındırır. Bunun temel sebebi iki kan grubunun karışımından oluşmasıdır.
AB Kan Grubu Özellikleri
Tıpkı kan grupları gibi, A ve B kişilik tiplerinin bir karışımından oluşurlar. Karmaşık yapıya sahip olan AB kan grubu; A tipi gibi utangaç, B tipi gibi dışa dönük olabileceği gibi ikili kişiliklere sahip olabilirler. Dünyadaki en nadir kan grubunda yer alan AB kan grubuna sahip kişilerin şifrelerini çözmek zordur.
Büyüleyicidirler ve kolayca arkadaş olurlar. Stresle baş etme konusunda ise zayıftırlar. Empati kurma konusunda iyidirler. Olağanüstü analitik ve mantıksal becerileri vardır.
AB Kan Grubuna Göre Beslenme
Bu kan grubuna sahip olanlar için çok yönlü bir diyet uygulanabilir. Hayvansal protein kaynakları ve süt ürünlerinin tüketimi konusunda sıkıntı duymasalar da hazımsızlığa yol açabileceğinden dolayı fazla tüketiminden kaçınmaları gerekir. İşte, AB kan grubunun tüketebileceği bir takım protein kaynakları:
Tüketebilecekleri Süt Ürünleri
Sebze Ve Meyveler
Kaçınılması Gereken Besin Türleri
AB Negatif Kan Grubu Beslenme
Kimi araştırmalar AB Rh negatif kan grubuna sahip olan kişilerin bağışıklık sistemlerinin hassas yapıda olduğunu ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma olasılıklarının yüksek olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Bu sebeple kan gruplarından baz alınarak oluşturulan beslenme modeline uyulduğu takdirde daha sağlıklı bir yaşamın olacağı öngörülür.
Bu kan grubuna sahip bireyler için beslenme listesi çeşitlilik oluşturmaktadır. Protein kaynakları olarak tavuk, hindi, sığır eti, balık, süt ürünleri ve soya ürünleri tercih edilebilir. Taze sebze meyveler, tam tahıllı yiyecekler ve sağlıklı yağlar da beslenmenin bir parçasını oluşturmaktadır. İşte, AB Rh- kan grubunun tüketebileceği, faydalı gıdalar:
Tüketilmesi Önerilmeyen Gıdalar