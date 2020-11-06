Habertürk TV'den Türkiye'ye teşekkür!

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"Gücü Özgürlüğünde" sloganıyla yayın hayatına devam eden Habertürk; objektif, herkese söz veren ve ilkeli yayın anlayışıyla; en özel haberler ve canlı yayınlarıyla; gündem belirleyen son dakikalar, haber ve tartışma programlarıyla Ekim ayında da izleyicilerin birinci tercihi oldu.

Tüm Türkiye'nin tercih ettiği haber kanalı AB izleyici grubunda liderliğini sürdürüyor! Yayınlanmaya değer her haber ve aktarılmaya değer her görüş Habertürk'te sizlerle buluşmaya devam edecek.