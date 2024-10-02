AB: Hizbullah ve İsrail arasında derhal ateşkes sağlanmalıdır

AB, Lübnan’da yaşanan sivil kayıpları ve sivil altyapının tahribatını kınayarak dün gece İran'ın başlattığı hava saldırısından dolayı endişelerini dile getirdi.

Uluslararası İnsancıl Hukuka saygı çağrısı yapıldı ve tüm taraflara diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yüksek Temsilci Josep Borrell açıklamasında BM’nin Lübnan’daki misyonu UNIFIL’in istikrar sağlama çabalarının desteklenmesi gerektiği vurgulayarak şunları söyledi:

“Lübnan'daki çok sayıda sivil kaybı, sivil altyapının uzun vadeli etkileriyle birlikte tahribatını ve her iki taraftaki çok sayıda yerinden edilmiş kişiyi kınıyoruz ve bir kez daha her koşulda Uluslararası İnsani Hukuk'a saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

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Silahlar artık susturulmalı ve diplomasi sesi herkes tarafından duyulmalı ve duyulmalıdır. Lübnan Silahlı Kuvvetleri (LAF), her zamankinden daha fazla, hem iç hem de bölgesel istikrarın garantörü olarak kritik bir rol oynamaya çağrılıyor.

"Lübnan Silahlı Kuvvetleri güçlendirilecek"

AB, 23 Eylül'de LAF'ı güçlendirmek için yeni bir yardım tedbiri kabul etti ve gelişen durum göz önünde bulundurulduğunda desteğini artırmaya hazır. AB, Lübnan'ın tüm ortaklarını LAF'ı güçlendirmeye katkıda bulunmaya çağırıyor ve uygun şekilde bu tür çabaların uluslararası koordinasyonunu kolaylaştırmaya hazır.