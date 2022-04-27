AB'den Rusya'ya 'şantaj' suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını kesmesini "haksız ve kabul edilemez" buldu ve şantaj olarak nitelendirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un bazı AB üyesi ülkelere doğalgaz akışını kesmesinin ardından açıklamada bulundu.
Gazprom'un tek taraflı olarak Avrupa'daki müşterilere gaz tedarikini durdurduğuna işaret eden von der Leyen, bunun Rusya'nın doğalgazı bir şantaj aracı olarak kullanmaya yönelik girişimi olduğunu söyledi.
Von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını kesmesinin "haksız ve kabul edilemez" olduğuna dikkati çekti.
Bu durumun Rusya'nın güvenilmez bir doğalgaz tedarikçisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden von der Leyen, "Bu senaryoya karşı hazırlıklıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Von der Leyen, AB üyesi bütün ülkelerle yakın temas halinde olduklarını, alternatif teslimatlar ve mümkün olan en iyi depolama seviyelerini sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
AB ülkelerinin böyle bir senaryo için acil durum planları oluşturduğunu anlatan von der Leyen, bu çerçevede gaz koordinasyon toplantısı yapıldığı bilgisini verdi.
Von der Leyen, AB ülkelerinin bu duruma ortak müdahale planı hazırladıklarını belirtti.
Doğal gazda alternatif kaynaklar bulmak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildiren von der Leyen, "Avrupa'da enerji arz güvenliğini sağlamak için Avrupa ve dünya liderleriyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Von der leyen, bu durumdan etkilenen AB üyesi ülkelerle birlik ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
Putin'in 31 Mart'ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıklamıştı.
Polonya, söz konusu adımın sözleşmenin ihlali olduğunu belirtmişti.
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