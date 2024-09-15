AB'den Mart 2022'den önce üretilen Eyüp Sabri Tuncer markalı ürünlere yasak

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Avrupa Birliği Mart 2022'den önce üretilen Eyüp Sabri Tuncer markalı çeşitli ürünlerin satışının 'kimyasal risk' sebebiyle yasaklandığını duyurdu. Avrupa Komisyonu'nun sitesinde yayımlanan kararda söz konusu ürünlerin içerinde "2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA)" isimli yasaklı maddenin tespit edildiği ifade edildi. Satılan ürünlerin geri çağrıldığı ve toplatılma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada BMHCA'nın üreme sistemine ve hamilelerde çocuğa zarar verebildiği, cilt hassasiyeti yaratabildiği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu sitesinde BMHCA içeriği bulunan üsünler şu şekilde sıralandı:

-Bodrum mandalinası (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) -Doğal zeytinyağlı duş jeli (600 ml) REKLAM -Doğal zeytinyağlı sıvı sabun (750 ml) -El ve vücut losyonu almond (300 ml) -Empress (50 ml) -Gardenya (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) -Hatıralar (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) -Klasik limon (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) -Love kisses (250 ml / 50 ml) -Okyanus (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) -Pure love (250 ml / 50 ml) -Tıraş kolonyası no 2 (250 ml) -Tütün kolonyası (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml)

-Warm sugar (250 ml / 50 ml) -Wild beauty (250 ml / 50 ml) -Yasemin (1 litre / 400 ml / 200 ml / 150 ml) Bunun yanında söz konusu ürünlerin görselleri de paylaşıldı: "MART 2022'DE YASAK GELDİ, FORMÜLLER GÜNCELLENDİ" REKLAM Eyüp Sabri Tuncer kararın yayımlanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "1 Mart 2022 itibarıyla, Avrupa Birliği’nde Butylphenyl Methylpropional (Lilial) adlı bileşenin kozmetik ürünlerde piyasaya arzı yasaklanmıştır. Tüm Avrupa firmaları gibi bizler de bu düzenlemeye tamamen uyduğumuzu ve ürünlerimizde bu maddeyi kullanmadığımızı belirtmek isteriz.

Markamız, bu yasağa uygun olarak formüllerini güncellemiş ve Mart 2022’den önce bu bileşeni içeren ürünlerin satışını durdurmuştur. Şu an piyasada bulunan ürünlerimiz, güvenli ve en yüksek kalitededir. Ayrıca, sosyal medyada yayılan yanıltıcı/eksik bilgilerle ilgili saldırılar için gerekli görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatılacağını kamuoyuna duyururuz." Bunun yanında konuyla ilgili Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer Halk TV'ye açıklamalarda bulundu.

"MART 2022'DEN ÖNCE TÜM DÜNYADA KULLANILIYORDU" Tuncer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu eski bir ürün ve yasaklanması olayı da şöyle, 2022 Mart ayından sonra üretilen ürünlerde bunun kullanılmaması gerekiyordu. Oradaki ürünler zaten eski ürünler. Birkaç tane ürünün üzerinden yürütülen bir şey bu. Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu yayında bizim zaten 2022'den önce yapmış olduğumuz ürünlerin resimleri oldu. Bizim logolarımız dört yıl önce logolarımız değildi. Orada resimlerde görecek olursanız, dikdörtgen logolu ürünler. Dolayısıyla bu 2022 öncesinde kesinlikle üretilmiş ürünler.

Şimdi bu ham maddeye gelince, bu hammadde de zaten o tarihten önce yani 2022 Mart ayından önce bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde serbestçe kullanılan bir üründü. Piyasada gördüğünüz bütün lüks parfümler de dahil olmak üzere kullanılmış bir Ham maddedir. 2022 tarihinden önce üretilmiş ürün olduğu için buna bu şekilde bir yayınla ortalıkta gezmesi doğru değil. Çünkü ürün eğer 2022 Mart ayından sonra üretilmiş bir ürün olsaydı, doğru. Yani yasaklı ürün dediklerinde de bundan önce yıllardır on yıllardır kullanılan bir ham maddeydi.

Burada bir markanın karalanması sanki ön planda tutulmuş gibi bir durum da var. Biz yaptığımızdan da eminiz. Bizim yaptığımız ürünlerde hiçbir zaman dünyadaki ve Türkiye'deki kozmetik kanununa aykırı hiçbir şey olmaz, çıkmaz. Sadece biz değil marketler de biliyorlar iade edilmesi gerektiğini. Bu bir süreçti yönetildi. Hiçbir zaman da karşımıza da çıkmadı. İlk defa buradan çıkıyor şimdi. Geri çağırmayı hep yaptık zaten. Biz olanların tamamını aldık. Sadece biz değil herkes aldı. Kozmetik kanununa aykırı bir şeyin üretilmesine zaten Sağlık Bakanlığı izin vermez.”

AMAZON'DAN KULLANICILARINA UYARI Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan karar sonrası Amazon söz konusu ürünleri satın alan müşterilerine bir uyarı maili attı ve bu ürünleri kullanmayı bırakmalarını tavsiye etti.