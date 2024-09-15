Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerde goller 22. dakikada Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise yine evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALI KARARI

Fenerbahçe, 38. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, penaltı bekledi.