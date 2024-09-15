Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerde goller 22. dakikada Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Sarı-Lacivertlilerde goller 22. dakikada Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise yine evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALI KARARI
Fenerbahçe, 38. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, penaltı bekledi.
Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi.
MAXIMIN İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerde ilki yaşadı. Fransız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan maçın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.
Maximin, bu golle Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
DZEKO LİGDE İLK KEZ YEDEK
Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi. Mücadelenin 63. dakikasında En-Nesyri yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.
BECAO 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.
YENİ TRANSFER AMRABAT KADRODAYDI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.
Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.
24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.
64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.
89. dakikada Fall’ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek’in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.