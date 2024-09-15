Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Galatasaray
        GS
        12
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Beşiktaş
        BJK
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Net Global Sivasspor
        SVS
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Trabzonspor
        TS
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Bellona Kayserispor
        KYS
        2
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerde goller 22. dakikada Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

        Sarı-Lacivertlilerde goller 22. dakikada Saint-Maximin ve 39. dakikada penaltı vuruşuyla Dusan Tadic'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Kasımpaşa ise yine evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

        VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALI KARARI

        Fenerbahçe, 38. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Fenerbahçe, penaltı bekledi.

        REKLAM

        Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi.

        MAXIMIN İLKİ YAŞADI

        Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerde ilki yaşadı. Fransız futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan maçın 21. dakikasında fileleri havalandırdı.

        Maximin, bu golle Fenerbahçe'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

        DZEKO LİGDE İLK KEZ YEDEK

        Fenerbahçe'nin golcü ismi Edin Dzeko, bu sezon ligde ilk kez yedek soyundu.

        Teknik direktör Jose Mourinho, Dzeko'nun yerine ileri uçta Youssef En-Nesyri'ye şans verdi. Mücadelenin 63. dakikasında En-Nesyri yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

        BECAO 2 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE BAŞLADI

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Rodrigo Becao, 2 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

        Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Becao, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor müsabakalarında ise yedekler arasında yer almıştı.

        REKLAM

        YENİ TRANSFER AMRABAT KADRODAYDI

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edildi.

        Faslı orta saha, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

        Bu arada sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesinde yeni transferlere sevgi gösterisinde bulundu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        22. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Saint-Maximin, rakibini geçip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.

        24. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Da Costa'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, Opoku'yu geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu pas vereceği sırada Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar seyreden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

        39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

        Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

        64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar Söyüncü çizgi üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya gitti.

        89. dakikada Fall’ın sağ kanattan ortasında Yusuf Akçiçek’in kafayla uzaklaştırdığı top arka direkte Ben Ouanes’in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağının dışıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az fakla dışarı çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 30 yaralı var
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Habertürk Anasayfa