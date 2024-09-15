KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi

Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandığı sınavda adaylara 120 soru soruldu. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürdü ve saat 12.25'te sona erdi.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise bu sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullandı.

Diğer yandan 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek olmak üzere 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.