Fenerbahçe'den rekor: 32 maçlık yenilmezlik serisi!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu.
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Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Kanarya, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.
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Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
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Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.
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Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.
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