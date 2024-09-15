Sağlığınıza sağlık katacak: Daha sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak tüketmeniz gereken 10 yeşil sebze!
Sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri, doğru beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle sebzeler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. İşte düzenli olarak tükettiğinizde hem enerjinizi artıracak hem de hastalıklardan koruyacak 10 sebze!
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BEZELYE
Yeşil bezelye tam olarak sebze değildir. Bezelye bitkisinin tohumları oldukları için teknik olarak tıpkı fasulye gibi baklagillerdir. Bununla birlikte, fasulye veya mercimek gibi diğer baklagillerin aksine, daha yaygın olarak bir sebze gibi yenirler.
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Yeşil bezelye özellikle harikadır çünkü sadece besinlerle dolu olmakla kalmaz, aynı zamanda harika bir protein kaynağıdır. Bu, bitki bazlı diyet yapanlar ve genel et tüketimini azaltmak isteyenler için önemlidir.
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SOĞAN
Soğan, dünyanın dört bir yanındaki kilerlerde temel gıda maddesi olarak bulunabilir. Sarımsak gibi onlar da allium ailesinin bir parçasıdır. Özellikle besin açısından yoğundurlar ve sağlık açısından pek çok faydaları vardır.
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Yıl boyunca bulunabilir ve her zaman satın alabileceğiniz en ucuz sebzelerden biridir. Antioksidanlarla dolu oldukları ve kanserle savaşan özelliklere sahip oldukları gerçeğini de ekleyin ve harika bir sebze olduklarını görün!
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ZENCEFİL
Zencefil olarak da adlandırılan zencefil bitkisinin kökü, bir sebzeden çok baharat olarak kullanılır. Kurabiyelerden körilere ve meyve sularına kadar pek çok farklı şekilde kullanılır.
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Taşıt tutması için doğal bir ilaç olarak kullanılır ve artrit veya gut gibi iltihaplanmaları azaltmak için harikalar yaratır. Ayrıca diyabetli kişiler tarafından takviye olarak alındığında kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.
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HAVUÇ
Havuç, Bugs Bunny için bir atıştırmalıktan daha fazlasıdır. Tam olarak doğru olmasa da uzun zamandır gece görüşünüzü iyileştirdiği söyleniyor Bu çok yönlü kök sebze, Avrupa ve Güneybatı Asya kökenli olup bir süredir kullanılmaktadır.
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Havuçtan aldığınız A vitamini beta-karotenden gelir ve vücudunuz ihtiyaç duyduğunda A vitaminine dönüşür. Beta-karoten aynı zamanda havuçlara canlı turuncu rengini veren şeydir.
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SARIMSAK
Allium ailesinden gelir, bu nedenle soğan, pırasa, arpacık soğanı ve frenk soğanı gibi diğer filiz benzeri sebzelerle akrabadır. Binlerce yıldır mutfaklarda ve daha da uzun süredir ilaç olarak kullanılmaktadır.
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Eski Mısırlılara kadar uzanan kullanım kayıtları ile tıbbi faydalarından uzun zamandır yararlanılmaktadır! Kalsiyum, fosfor, bakır, potasyum, tiamin ve riboflavin gibi sağlıklı mineral ve vitamin çeşitlerini güçlü miktarlarda içerir.
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Sarımsağın faydaları sadece yukarıda bahsedilen besinlerle sınırlı değildir - aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir! Sarımsak ayrıca kanser riskini azaltmaya, kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye ve hatta felç geçirme riskini azaltmaya yardımcı olmakla da ilişkilendirilmektedir.
Sarımsaktan besin elde etmenin en etkili yolu onu çiğ olarak yemektir, çünkü ne kadar uzun süre pişirilirse besin değerlerini o kadar çok kaybeder.
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KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz o kadar uzun zamandır tüketilmektedir ki, günümüze ulaşan en eski yemek kitaplarından birinde kuşkonmazı pişirmek için bir tarif bulunmaktadır! Genellikle ilkbaharda, kuşkonmazın genç filizleri çok büyümeden ve odunsu bir dokuya sahip olmadan önce kesildiğinde tüketilir.
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Kuşkonmaz, çorbalardan salatalara ve çok daha fazlasına kadar birçok şekilde tüketilebilir. En iyi yollardan biri basit tutmaktır. Kuşkonmazın üzerine biraz tuz, zeytinyağı ve biraz parmesan serpin ve hem lezzetli hem de sağlıklı bir garnitür için fırında kızartın!
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KARALAHANA
Bir diğer çılgınca popüler yeşil yapraklı sebze de lahanadır. Karalahana 2010'ların başında sağlıklı gıda trendleri sayesinde ün kazandı, ancak oldukça kutuplaştırıcı bir kabul gördü - insanlar ya onu sevdi ya da tadına dayanamadı!
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Karalahana çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak en yaygın olarak yeşil smoothie'lerde önemli bir bileşen olarak kullanılır. Meyve suyu formunda, “kötü” kan kolesterolünü, kan basıncını düşürdüğü ve hatta kan şekeri seviyenizi düşürdüğü bildirilmiştir!
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ISPANAK
Ispanak, basitçe yeşil yapraklı sebzeler olarak adlandırılan daha geniş bir sebze kategorisinin bir parçasıdır. Birçok kişi tarafından yiyebileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biri olarak anılan ıspanak, kesinlikle hayal kırıklığına uğratmıyor!
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Bebek ıspanak genellikle çiğ olarak yenirken, yetişkin formu çoğunlukla diğer malzemelerle birlikte pişirilir. Ispanak ayrıca kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olan çok çeşitli antioksidanlar açısından da zengindir. Bu antioksidanlardan ikisi lutein ve beta-karotendir ve bunların kanser riskini azaltmayla da bağları vardır.
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BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası, son derece faydalı turpgiller sebze ailesinin bir diğer üyesidir. Ancak bu sebzenin yemek masasında çok daha hikayeli bir yeri vardır. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar tarafından muhtemelen en kötü sebze olarak müjdelenir, ancak yetişkinliğe geldiklerinde lezzetli ve besleyici doğasına hayran kalırlar.
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Brokoli gibi Brüksel lahanasının da sağlık açısından birçok faydası vardır. Özellikle, kaempferol adı verilen bir antioksidan içerirler. Bu, vücudun detoksifikasyonuna yardımcı olur ve ayrıca hücre hasarını önlemeye yardımcı olduğu söylenir!
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BROKOLİ
Turpgiller sebze ailesinden gelen brokoli, dünyanın her yerinden mutfaklarda bulunabilir. Sebzenin en yaygın olarak yenen kısmı, bitkinin baş olarak adlandırılan çiçeğidir.
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Bazıları kafadan ayırdıktan sonra kalın sapı atsa da, aslında o da yenilebilir ve aynı derecede besleyicidir. Brokoli yemenin kanser riskini azaltmaya ve vücudunuzdaki oksidanları düşürmeye yardımcı olabileceği de iddia edilmektedir.
Kaynak: The Facts Site
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