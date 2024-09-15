Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
Antalya'da düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, su tankerine arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki 1'i bebek, 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
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Antalya'da Ahmet Özkan Durak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.
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Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
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Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.
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Bu sırada aile bireyleri, gözyaşlarını tutamadı.