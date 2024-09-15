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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Mücadelede ilk gol 17. dakikada Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'dan gelirken Beşiktaş bu gole 39. dakikada Gedson Fernandes ile karşılık verdi. Ayrıca Trabzonspor forması giyen Edin Visca 13. dakikada VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 18:44 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:46
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Mücadelede ilk gol 17. dakikada Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'dan gelirken Beşiktaş bu gole 39. dakikada Gedson Fernandes ile karşılık verdi.

        Bu sonuçla birlikte Trabzospor ligdeki 3. beraberliğini aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı Bordo-Mavililerin 3 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise ligde 5. haftada ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet 1 beraberlikle puanını 10 yaptı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Kayserispor ile karşılaşacak.

        VAR'DAN GELEN KIRMIZI KART

        Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı maçta 10 kişi kaldı.

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        Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

        Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.

        Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.

        BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ, HAKEM DEVAM DEDİ

        Trabzonspor ceza sahasında Stefan Savic ile Ciro Immobile arasında ikili mücadele yaşandı. Immobile yerde kaldı ve penaltı bekledi.

        Karşılaşmanın orta hakemi Ali Şansalan oyunun devam etmesini istedi.

        JOAO MARIO İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Beşiktaş’ta yeni transfer Joao Mario, Trabzonspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Portekizli orta saha, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından Trabzonspor karşısında 11’de sahaya sürüldü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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        17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

        37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

        39. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan Rafa Silva ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

        45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

        60. dakikada Masuaku'nun pasıyla ceza sazında topla buluşan Rafa Silva'nın gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

        Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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