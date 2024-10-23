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        Haberler Dünya AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde | Dış Haberler

        AB'de düzensiz göçle mücadelede sığınmacıları üçüncü ülkelerdeki merkezlere gönderme fikri gündemde

        Avrupa Parlamentosu'nda (AP) göç politikalarıyla ilgili düzenlenen oturumda birçok milletvekili, Avrupa Birliği'ne (AB) sığınma başvurusu yapanların süreç sonuçlanıncaya kadar üçüncü ülkelerde oluşturulacak "geri dönüş merkezlerine" gönderilme fikrini desteklerken, AB Komisyonu da bu fikrin dışlanmadığını ve tartışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:54
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        AB'de gündem sığınmacıları üçüncü ülkelere gönderme
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        AP Genel Kurulu'nda "düzensiz göç ve geri dönüşleri hızlandırma konulu" konulu oturum yapıldı.

        Göç, AB gündeminin üst sıralarına yerleşirken sığınma başvurusu yapanların sonuç çıkıncaya kadar AB dışındaki merkezlere gönderilmesi fikri ile başvurusu reddedilenlerin geri dönüşlerini hızlandırma çabası milletvekillerince tartışıldı.

        AB Komisyonunun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, bazı milletvekilleri ve üye ülkelerden gelen "üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri oluşturulması" fikrinin mümkün olup olmadığının Komisyon tarafından incelenmeye devam edildiğini aktararak, "Ancak geri dönüş politikası gibi tedbirler değerlendirilirken temel haklara saygı gösterilmesine büyük önem verileceğini vurguluyorum." dedi.

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        Göçün "etkili ve bütüncül" şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda milletvekilleriyle hemfikir olduğunu belirten Dalli, yıllarca süren tartışmaların ardından kabul edilen Göç ve İltica Anlaşması çerçevesinde "etkili, katı ama adil bir geri dönüş" politikası oluşturmak için AB Komisyonu'nun çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

        Dalli, ocak ve haziran ayları arasında geri dönüşlerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 arttığı bilgisini paylaşarak, "Menşe ve transit ülkelerle daha derin ve daha etkili, kapsamlı ve stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Fikir ayrılıkları

        Oturum boyunca milletvekilleri arasında fikir ayrılığı hakim oldu. Aşırı sağcı ve muhafazakar milletvekilleri geri göndermeler ve üçüncü ülkelerle işbirliği de dahil olmak üzere daha sıkı sınır kontrol önlemleri çağrısı yaparken, liberal ve sol görüşlü AP üyeleri ise "geri dönüş merkezlerinin" yol açabileceği insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

        Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Estrella Galan, İtalya ve Arnavutluk arasındaki sığınma başvurusu yapanların, başvuruları sonuçlanana kadar AB dışına gönderileceği merkezler kurulmasını mümkün kılan anlaşmanın "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" ifade etti.

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        Galan, "geri gönderme merkezleri açma" fikrine de "İnsan haklarına saygı göstermeyen komşu ülkelerde Guantanamo açma önerisi yasa dışı, ahlaksız ve insanlık dışıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülüğünde kurulan aşırı sağcı "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Kinga Gal, Avrupa'da "göç krizi" olduğunu söyleyerek, "daha etkili politikalar geliştirilmediği takdirde kontrolsüz kitlesel göçün Avrupa'yı ve Şengen bölgesini yok edeceğini" savundu.

        Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) adına söz alan Nicola Procaccini ise şimdiye kadar uygulanan göç politikasının "işe yaramadığı" yorumunu yaparak, geri dönüşleri artırmak için "göçmenlerin menşe ve transit ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarının teşvik edilmesi" gerektiğini dile getirdi.

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