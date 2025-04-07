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        AB, gümrük vergileriyle ilgili, ABD'den müzakere talep ediyor

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan gümrük vergilerine ilişkin müzakere etmek istediklerini ifade etti. Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 07.04.2025 - 19:05
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        AB, ABD'den müzakere talep ediyor
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin uygulamaya koyduğu AB'ye yönelik tarifleri müzakere etmek istediklerini söyledi.

        Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

        Toplantıda, ABD ile yaşanan ticari sorunları görüştüklerini anlatan Sefcovic, ABD ticaret yetkilileri ile yaptığı görüşmeler konusunda bakanlara bilgi verdiğini anlattı.

        Sefcovic, "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB’nin ABD'ye 380 milyar avro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

        AB'nin ABD'ye ihracatının yüzde 70'inin yüzde 20, 25 veya daha yüksek gümrük vergileri ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Sefcovic, "Bu mevcut durumdaki 7 milyar avronun 11 kat üzerinde bir miktar. 80 milyar avronun üzerinde gümrük vergisi anlamına geliyor." diye konuştu.

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        Sefcovic, ilk günden itibaren ABD ile anlamlı müzakereler başlatmaya odaklandığını vurgulayarak, "Açık olalım, ABD ile ilişki kurmak hem zaman hem de çaba gerektirecek. Şu anda görüşmelerin erken aşamalarındayız." diye konuştu.

        ABD'nin tarifeleri taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü anlatan Sefcovic, "Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

        Sefcovic, "ABD ile eninde sonunda müzakere masasına oturacağız ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşı sağlayacağız." diye konuştu.

        AB tarafının müzakereden yana olmasına rağmen somut ilerleme için sonsuza kadar beklemeyeceğine işaret eden Sefcovic, karşı önlemlerle çıkarlarını savunacaklarını, yeni anlaşmalarla ticareti çeşitlendireceklerini ve zararlı ticaret sapmalarını önleyeceklerini belirtti.

        Sefcovic, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine yanıt olarak karşı önlemlerle savunma konusunda üye ülkelerden ve paydaşlardan geri bildirimler aldıklarını, külfeti bütün üye ülkeler arasında dengeleyen bir karşı önlem listesi hazırladıklarını ifade etti.

        Karşı önlem listesini ve tarife seviyelerini bugün üye ülkelere göndereceklerini belirten Sefcovic, oylamanın 9 Nisan'da yapılacağını, nihai listenin 15 Nisan’da kabul edileceğini ve ilk önlemler kapsamında ürünlere vergilerin uygulanacağını anlattı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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