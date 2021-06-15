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ABD ve Avrupa Birliği (AB),uçak sübvansiyonlarına dair yaklaşık 17 yıldır süregelen anlaşmazlıkta ateşkes ilan ederken, Trump döneminde getirilen ve ilişkilerin kötüleşmesine neden olan gümrük vergilerinin bir kısmını sona erdirme konusunda anlaştı.

İki taraf ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Avrupalı rakibi Airbus'a yönelik sübvansiyonlara ilişkin olarak 2004'ten beri Dünya Ticaret Örgütün'nde karşı karşıyalar. Taraflar sübvansiyonlara dair yaşanan anlaşmazlık nedeniyle AB şarabından ABD tütün ve alkolüne kadar 11.5 milyar dolarlık ihracata getirdikleri gümrük vergilerini dört aylığına askıya almak için Mart ayında anlaşmıştı.

ABD ve AB bugün bu vergileri beş yıllık süreyle kaldırmaya hazırlandıklarını açıklarken, hangi sübvansiyonların devam edeceğine dair kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışmaya devam etiklerini belirttiler.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile düzenlenen ABD-AB zirvesine önemli bir ilerleme kaydederek başladıklarını ifade etti. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Washington'ın bu anlaşmayı Çin'in gelişmeye başlayan uçak sanayisinin yarattığı tehdide odaklanmalarına olanak sağlayacak bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Anlaşmazlığın içinde yer alan eski AB üyesi İngiltere de birkaç gün içinde benzer bir anlaşmaya varmak istediğini açıkladı. İngiltere, Airbus üretimine ev sahipliği yapıyor.