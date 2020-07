Aamir Khan kimdir, kaç yaşında, nereli, AamirKhan kaç kilo, boyu kaç, burcu ne, Aamir Khan evli mi, boşandı mı, bekar mı, sevgilisi var mı, Aamir Khan'ın ailesi kim, kardeşi var mı, çocuğu var mı, Aamir Khan Biyografisi, Aamir Khan hangi dizilerde oynadı, AamirKhan’ın roll aldığı filmler nelerdir, Aamir Khan’ın ödülleri var mı? Aamir Khan Hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını buradan öğrenebilirsiniz.

Doğum Tarihi: 14.03.1965

Nereli: Hindistan

Kaç Yaşında: 55

Boyu Kaç: 1.68 cm

Kilosu: 72 kg

Burcu: Balık

Meslekleri: Dizi ve Sinema Oyuncusu, Yapımcı, Yönetmen

Aamir Khan Biyografisi

Aile Hayatı:

Aamir Khan 14 Mart 1965 yılında Hindistan'ın Mumbai, Maharashtra ilçesinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Mohammad Huseein Aamir Khan’dır. Beşkardeş olup, en büyüğü kendisidir. Babasının adı Tahir Husain Khan, annesinin adı ise Zeenat Khan'dır. Erkek kardeşi Faisal Khan'da Hint dünyasının çok beğenilen aktörlerindendir. Diğer erkek kardeşinin adı Hydar Ali Khan'dır. İki kız kardeşi Nikhat Khan ve Farhat Khan'dır. Yeğeni İmranKhan da oyunculuk sektöründedir. Babası yapımcı ve amcası da yönetmen olan Aamir Khan, Müslüman bir ailenin çocuğu olarak yetiştirilmiştir.

Eğitimi:

İlkokula J.B.Petit de başlayan Aamir Khan, sonra Bandra' da St. Anne Lisesi' ne gitmiştir. Daha sonra Mahim' de Mumbai İskoç Okulu' nda okumuştur. Eğitim öğretim yıllarının ailesinin maddi sıkıntılarından dolayı zor geçtiğini belirtmiştir.

Özel Hayatı:

1986 yılında Reena Dutta ile evlenmiştir. Uzun yıllar evli kalan Aamir Khan'ın bu evliliğinden iki çocuğu vardır. İsimleri JunaidKhan ve Airaa Khan'dır. 2001 yılında Oscar’a aday olarak gösterilen “Lagaan” filminin yapımcısı olan Reena Dutta'dan 2002 yılında boşanmıştır. Daha sonra ikinci evliliğini 2005 yılında film yapımcısı ve yönetmeni Kiran Rao ile yapmıştır. Bu evliliğinden de bir tane çocuğu vardır. Adı Azadh Khan'dır.

Kariyeri:

Aamir Khan, ilk olarak 8 yaşındayken amcası Nasir Husain Khan'ın Yadoon Ki Baraat filminde rol almıştır. Filmde şarkı söyleyen Aamir Khan, gelecekte iyi bir aktör olacağını göstermiştir. Ailesi yaşadıkları olumsuz tecrübe nedeniyle onun bu film sektörüne girmesine karşı çıkıyorlardı. Sinema yerine doktor veya mühendis gibi istikrarlı bir kariyer seçmesini istemişlerdi. O dönemlerde okul taksitlerinin ödenememesi riski ile karşı karşıyaydı. Aamir Khan, “günde en az otuz kez kredi ödemeleri için aranıyorduk” açıklamasını yapmıştır.

On altı yaşında okul arkadaşı Aditya Bhattacharya'nın yönetmenliğini yaptığı Paranoia (Paranoya) adlı 40 dakikalık sessiz sinema film çalışmalarına katıldı. Ailesinin izin vermediğini bildiği için Paranoia (Paranoya) filminin çekimleri gizli sürdürülüyordu. Film Aditya Bhattacharya'nın yakını film yapımcısı, Shriram Lagoo tarafından bir kaç Bin Rupi olarak finanse edildi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin itirazlarına rağmen yüksekokula devam etmemiştir. Amcası NasirHussain'in, iki Hint Filmi Manzil Manzil (1984) ve Zabardast (1985) filmlerinde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

Aamir Khan yönetmen ve yapımcı olarak dünyanın en önemli isimleri arasında yer almaktadır. Özellikle sosyal hayat ile ilgili sorunları filmlerine yansıtması ve duyarlılığı ile tanınmaktadır. Hintli yıldız Amir Khan sinemanın hayatın bir yansıması olduğunu söyler. Her insanın dünyadaki olaylara duyarlı olması ve olayların içinde yer alması gerektiğini belirtir. Aamir Khan, yapmış olduğu son programıyla Hindistan’ın her yerinde konuşulmaktadır. Satyamev Jayate adlı ilk televizyon programı Star Plus kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Her hafta başka bir sorunu çözüme ulaştırmak için çabalayan bir ekip kurmuştur. Ülkede yaşanan sorunların halledilmesi için uğraşan Aamir Khan, çocuk istismarları, erkek çocuklarının maruz kaldığı tacizler, tecavüze uğrayanlar, kadına şiddet, kayıp olanlar, engelli insanların yaşamış olduğu problemler hakkında çok önemli bir program yaptı. Aamir Khan’ın yaptığı çalışmalara hükümeti sessiz kalmayarak, Meclis'te değindiği konular hakkında yasa tasarısı düzenlenmesi için çalışmalarına başlamıştır. Hindistan'da ilk defa yaşanan bu olayda Aamir Khan’ın, Meclis'e çağırılıp, bu konularla ilgili konuşma yapması istenmiştir.

Dünyaca ünlü Bolywood yıldızı Aamir Khan, oyunculuğu ve yönetmenliği ile çok iyi bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Hintli yıldız denilince aklımıza ilk gelen isimlerden biri olan Aamir Khan, birçok filmde yeralmıştır. Hint sinemasının vazgeçilmez en etkileyici aktörlerindendir.

Filmleri:

- 1973 Yaadon Ki Baarat

- 1974 Madhosh

- 1985 Holi

- 1988 Qyamat Se Qyamat Tak

- 1989 Raakh

- 1989 Love Love Love

- 1990 Deewana Mujh Sa Nahin

- 1990 Jawani Zindabad

- 1990 Tum Mere Ho

- 1990 Dil

- 1990 Awwal Number

- 1991 Afsana Pyar Ke

- 1991 Dil Hai Ke Manta Nahin

- 1992 Parampara

- 1992 Daulat Ki Jung

- 1992 Isi Ka Naam Zindagi

- 1992 Jo Jeeta Wohi Sikandar

- 1993 Hum Hain Rahi Pyar Ke

- 1994 Andaz Apna Apna

- 1995 Aatank Hi Aatank

- 1995 Baazi

- 1995 Rangeela

- 1995 Akele Hum Akele Tum

- 1996 Raja Hindustani

- 1997 Ishq

- 1998 Earth

- 1998 Ghulam

- 1999 Mann

- 1999 Sarfarosh

- 2000 Mela

- 2001 Dil Chahta Mai

- 2001 Legaan

- 2005 Mangal Pandey

- 2006 Rang De Basanti

- 2006 Fanaa

- 2007 Taare Zameen Par

- 2008 Ghajini

- 2009 3 Idiots

- 2009 Luck By Chance ( Misafir Oyuncu)

- 2010 Dhobi Ghat

- 2012 Talaash

- 2013 Dhoom 3

- 2014 Peekay

- 2016 Dangal

- 2017 Secret Superstar

- 2018 Thugs Of Hindustan ( yapım aşamasında rolü kabul etti)

Diziler ve TV programları:

- CDI (1998)-(Dizi)

- Diya Aur Bayati Hum (2011)-(Dizi)

- Satyamev Jayate (2012)-(TV Programı)

Ödülleri:

- 1989: En İyi Yeni başlayanlar için Qayamat se Qayamat Tak

- 1996: En İyi Aktör Raja Hindustani

- 1997: En İyi Erkek Oyuncu Raja Hindustani

- 1999: (Outlook dergisi) En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

- 2000: En İyi Erkek Oyuncu Sarfarosh

- 2001: Mumbai Times "Yılın Adamı"

- 2002: En İyi Erkek Oyuncu Lagaan: Hindistan Once Upon a zamanı

- 2002: Wholesome Eğlence sağlanması En Popüler Film Lagaan: Hindistan Once Upon a Time

- 2002: En İyi Erkek Oyuncu Lagaan: Once Upon Hindistan'da bir zaman

- 2002: En İyi Aktör ve En İyi Aktör (eleştirmen) Lagaan: Hindistan Once Upon a Time

- 2003: Padma Shri Ödülü

- 2005: On Yılın En İlginç Yıldızı Ödülü (Outlook Dergisi)

- 2006: En İyi Erkek Oyuncu Eleştirmen Basanti Rang

- 2007: En İyi Yardımcı Aktör Taare Zameen Par

- 2007: En İyi Yönetmen Taare Zameen Par

- 2007: Umut Veren En İyi İlk Yönetmen Taare Zameen Par

- 2007: BBC Asian Film Cafe En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Rang De Basanti

- 2008: En İyi Film Ödülü Taare Zameen Par

- 2008: En İyi Yönetmen Ödülü Taare Zameen Par

- 2008: Gollapudi Srinivas Memorial Awards Taare Zameen Par En İyi İlk Yönetmen Ödülü

- 2008: Üçüncü Göz Asya Film Festivali Olağanüstü Yönetmenlik Denemesi Taare Zameen Par

- 2009: CNN-IBN Ödülü

- 2009: NDTV Ödülü

- 2010: BIG Star Son On Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü

- 2010: Padma Bhushan Ödülü

- 2012: CNN-IBN Indian of the Year Special Achievement Ödülü

- 2017: Master Dinanath Mangeshkar Award

- 2017: AACTA Award for Best Asian Film

- 2017: En İyi Film Dalında Hindistan Ekran Ödülü

- 2017: Zee Cine En İyi Film Ödülü

- 2017: Filmfare En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

- 2017: Filmfare En İyi Film Ödülü

Uluslararası ödüllere sahip olan Aamir Khan, birçok ödüle layık görülmüştür. Unicef tarafından İyi Niyet Elçisi olarak iki defa seçilmiştir. Ülkesi de yardımsever kişiliği ile yapmış olduğu çalışmaları ödüllendirerek onurlandırılmıştır.

Aamir Khan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye' ye davet edilerek İstanbul' a gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştür. Atv kanalında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Çok beğeni kazanan Aamir Khan, ülkemizde de çok seviliyor.