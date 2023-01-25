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Haberler Yaşam A9 Boyutu Nedir? A9 Kağıt Boyutu Kaç Cm, Piksel ve Inç?

A9 boyutu nedir? A9 kağıt boyutu kaç Cm, piksel ve Inç?

Dünyada kabul gören, evrensel olarak kabul edilmiş bazı kağıt boyutları bulunuyor. Bu boyutların her birinin kullanım alanları farklıdır ve ne için kullandığınız son derece önemlidir.

Giriş: 25.01.2023 - 03:10 | Güncelleme: ABONE OL
A9 Boyutu Nedir? A9 Kağıt Boyutu Kaç Cm, Piksel ve Inç?
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Kağıt boyutları öğrenilmesi gereken konulardan birisidir. Gündelik hayatımızda önemlidirler ve ne amaçla kullanıldığı da aynı derecede önem taşıyor. Lafı daha fazla uzatmadan A9 boyutu nedir? A9 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve inç? Sorularına bir bakalım.

A9 Boyutu Nedir?

Kağıt boyutları A0’dan başlar ve A10’a kadar gider. Büyükten küçüğü doğru belirlenirler. Bu noktada A9 boyutunun da oldukça küçük olduğunu tahmin ederseniz. Peki A9 boyutu nedir?

Bilindiği üzere genelde fotokopi kağıdı olarak A4 ve A5 gibi boyutlar tercih edilirken daha minimal boyutta olanlar, kartvizit ya da reklam görselleri için kullanılıyor. Boyutu diğerlerine göre farklı ve küçük olan A9 boyutu da yine diğerlerinde olduğu gibi günlük hayatta çok kullanışlı.

A9 Kağıt Boyutu Kaç Piksel?

Şimdi gelelim diğer önemli konuya. A9 kağıt boyutu kaç cm ve piksel?

  • - A9 kağıt boyutu 37x 52 mm olarak hesaplanır.
  • - Cm boyutundan bakacak olursak da 3,7 x 5,2 cm olarak hesaplanıyor.
  • - Son olarak piksel cinsinden A9 boyutu kaç inç dediğimizde de 1,46 x 2,05 inç olduğunu söyleyebiliriz.

Gazete ve dergi gibi basılı yayınlarda yüksek çoğunlukla A8 ya da A9 boyutundaki kağıtlar kullanılıyor. Çünkü matbaa ve basım alanlarında fazlasıyla uygun bir boyuta sahip. Aynı zamanda sizler de A4 kağıdından çok sayıda A9 kağıdı çıkarabilirsiniz. Zaten isteseniz de kırtasiyelerden kolayca bulabileceğiniz bir boyut değil. Bu sebeple eğer A9 boyutunda bir kartvizit ya da baskı istiyorsanız yapmanız gereken şey, görseli çıkaracak kişiye boyutlarını söylemek olacak.

Siz de kendi yazıcınız varsa ve fotokopi almak istiyorsanız boyutlarını cm cinsinden yazarak boyutunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz.

İşte sizlere günlük hayatta bilmeniz gereken kağıt boyutlarından birisi olan A9’dan bahsettik. Kocaman kağıtların büyük bölümü boş kalacağına uygun boyuttaki kağıtlar tercih edildiğinde güzel tasarruf edebileceksiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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