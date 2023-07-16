A101'e elektrikli moped ve masa takımı geliyor! 20 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu
Türkiyenin en büyük zincir marketlerinden biri olan A101 bu hafta da farklı ürünleri satışa sunuluyor. 20 Temmuz 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik aletlerden küçük ev aletlerine, elektrikli mopedden 28 jant bisiklete, mutfak gereçlerinden masa takımına kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. İşte A101 aktüel ürünler 20 Temmuz Perşembe kataloğu indirimli ürünler listesi...
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A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle satışa çıkıyor. 20 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkan elektrikli moped ve masa takımı dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler 20 Temmuz listesi...
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20 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ultra HD Android TV 14.999,00 TL
Cep Telefonu 2.699,00 TL
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No-Frost Buzdolabı 9.599,00 TL
7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.099,00 TL
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Mikrodalga Fırın 1.399,00 TL
Fritöz Airfryer 2.399,00 TL
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Elektrikli Moped 19.990,00 TL
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28 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.999,00 TL
Dekoratif Duvar Saati 99,90 TL
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Tava ve Sahan Seti 279,00 TL
Aşure Tenceresi 409,00 TL
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Masa Takımı 2.390,00 TL
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Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 719,00 TL
Gölgelikli Salıncak 1.199,00 TL
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Baskılı Pike Takımı 359,00 TL
Pamuklu Desenli Halı 359,00 TL
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Yarım Yağlı Süzme Peynir 79,00 TL
Ayran 26,00 TL