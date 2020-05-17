BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 18 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak A101 ve 20 Mayıs'ta başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz