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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu 16 Mayıs Perşembe: A101'de bu hafta motorlu bisiklet ve beyaz eşya var! - Alışveriş Haberleri

        16 Mayıs'ta A101'e motorlu bisiklet geliyor! A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta neler var?

        A101'de 16 Mayıs Perşembe yani bugün birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bugün motorlu bisiklet başta olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, kamp malzemeleri mobilya gibi birçok ürün indirimli bir şekilde tüm şubelerde satışa çıktı. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 08:35 Güncelleme: 16.05.2024 - 08:35
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        • 1

          A101 16 Mayıs aktüel kataloğu... A101, 16 Mayıs Perşembe yani bugünden itibaren birçok ürünü raflara dizdi. Bu hafta plazma televizyon, motorlu bisiklet, süpürge gibi küçük ev aletleri, çocuk bisikleti ve yürüyüş bandı gibi ürünler satışa çıktı. İşte, 16 Mayıs Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu...

          A101 16 MAYIS PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

          Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

        • 2

          JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

          Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL

          JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

          Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

          Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL

        • 3

          Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL

          Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL

          Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL

          Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL

          Kiwi Çubuk El Blender 329 TL

          Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

          Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL

          Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL

          Arzum Perry Saç Kurutma Makinesi 599 TL

          Sinbo Dijital Baskül 169 TL

          Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 549 TL

        • 4

          A101'DE BU HAFTA NELER VAR?

          20 Jant Bisiklet 2.499 TL

          Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 5.599 TL

          Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 249 TL

          26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL

          Ahşap Kaykay 299 TL

          Pinpon Topu 6'lı 39,90 TL

          Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.999 TL

        • 5

          SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

          SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

          SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL

        • 6

          Sona TV Ünitesi 1.999 TL

          Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop 5.299 TL

          Petek Dekoratif Kitaplık 1.499 TL

          Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı 1.799 TL

        • 7

          Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL

          Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL

          Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li 34,90 TL

          Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL

          Borosilikat Cam Pipet 6+1 24,90 TL

          Kütahya Porselen Suffle Kabı 29,90 TL

          Beslenme Kutusu 69,90 TL

          Karma Plastik Ürünler 19,90 TL

          Kapaklı Hamur Leğeni 59,90 TL

        • 8

          Orcamp Termos 1 Litre 679 TL

          Emaye Pratik Set 2'li 399 TL

          Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL

          Çantalı Portatif Ocak 599 TL

          Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL

          Turbo Kamp Ocağı 169 TL

          Solar Kamp Duşu 199 TL

          Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL

        • 9

          A101 AKTÜEL MAYIS 2024

          Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 6m2 999 TL

          Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 4m2 699 TL

          Dantelli Sabahlık 199 TL

          Dantelli Saten Takım 199 TL

          Kadın Kaprili Pijama Takımı 199 TL

        • 10

          Pompalı Termos 299 TL

          Piknik Sepeti 179 TL

          Kare Kase 9,90 TL

        • 11

          Sinbo Airfryer 4.399 TL

          KVC4090 robot süpürge 4.399 TL

          HiKING A43 cep telefonu 4.399 TL

        • 12

          Selpak el ve yüz havlu çeşitleri 49.90 TL

          Hünnap keçi sütü bebe bisküvisi 69.90 TL

          Peros yumuşatıcı çeşitleri 99 TL

        • 13

          Taç ultra granit tava 229 TL

          Kapaklı balık ve gözleme tavası 199 TL

          Ultra granit basık tencere 329 TL

        • 14
        • 15
        • 16
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