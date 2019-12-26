26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünü elektrikli üç tekerlekli motosiklet oldu. Ayrıca yine elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 26 ARALIK

Kral Motor Grande 6 Elektrikli Üç Tekerli Motosiklet 16999 TL

Raboom Büyük Boy Valiz 79,95 TL

Raboom Orta Boy Valiz 69,95 TL

Raboom Küçük Boy Valiz 55 TL

Canlı Çiçek Salon Bitkileri 14,95 TL

Kaydırak 79,95 TL