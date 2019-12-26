26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünü elektrikli üç tekerlekli motosiklet oldu. Ayrıca yine elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 26 ARALIK
Kral Motor Grande 6 Elektrikli Üç Tekerli Motosiklet 16999 TL
Raboom Büyük Boy Valiz 79,95 TL
Raboom Orta Boy Valiz 69,95 TL
Raboom Küçük Boy Valiz 55 TL
Canlı Çiçek Salon Bitkileri 14,95 TL
Kaydırak 79,95 TL
Samsung 55RU7300 Curved TV 4299 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1099 TL
Toshiba 43L2663DAT Smart Led TV 2099 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 299 TL
Sinbo Hava Nemlendirici 139 TL
Sinbo Elektrikli Semaver 159 TL
Sunny Çelik Kettle 49,95 TL
Aprilla Erkek bakım Seti 69,95 TL
Piranha Karaoke Mikrofon 49,95 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 79,95 TL
Piranha Bluetoothlu Selfie Çubuğu 24,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
Sandisk 64GB USB Bellek 54,95 TL
Kapı Süsü 14,95 TL
Kar Spreyi 5,50 TL
Yılbaşı Süsü Katyon Seti 2 TL
Kokulu Mum 9,95 TL
Süsleme Işığı 8,50 TL
Tombala 5,95 TL
Denge Oyunu 12,95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 219,95 TL
Papilla Karnıyarık Tencere 49,95 TL
Papilla Tencere 49,95 TL
Papilla Tava 27,50 TL
Luminarc Porselen Ürünler 5,95 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 42,50 TL
Lav 12 Parça Çay Seti 32,50 TL
Metal Saplı Silikon Servis Gereçleri 9,95 TL
Silikon Merdane 17,50 TL
Ahşap Ekmeklik 44,95 TL
Ceviz Kıracağı 4,95 TL
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