Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak 2025: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak 2025: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        Perşembe gününden itibaren geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğunda motosiklet, buzdolabı, çamaşır makinesi, tost makinesi, dik süpürge, televizyon bulunuyor. Hi Level 40HRT900 40'' FHD Smart TV 6.999 TL, Hi Level 32HRT900 32'' HD Ready Smart TV 4.999 TL, Pamuklu Desenli Halı (140*200 cm) 699 TL, Pamuklu Desenli Halı Yuvarlak (100*100) 279 TL'den satışa çıkacak. Peki A101 indirimli ürünlerin tamamında neler var? İşte A101 kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftaki indirimli ürünler merak ediliyor. A101 mağazalarında elektronik eşyalardan ev tekstiline kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. İşte Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        • 2

          A101 16 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

          Philips 65PUS7009/62 65’’ 4K Ultra HD Smart LED TV 29.999 TL

        • 3

          Hi Level 40HRT900 40’’ FHD Smart TV 6.999 TL

          Hi Level 32HRT900 32’’ HD Ready Smart TV 4.999 TL

          Pamuklu Desenli Halı (140*200 cm) 699 TL

          Pamuklu Desenli Halı Yuvarlak (100*100) 279 TL

          SSD Dahili Hard Disk 240 GB 749 TL

          Panasonic Alkalin Power İnce Pil 4’lü 65 TL

          Philips LED Ampul 65 TL

          Go Smart Telefon Tutucu 99 TL

          Erkek Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 459 TL

        • 4

          Kadın Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 459 TL

          Ayakkabı Bölmeli Spor Çantası 249 TL

          Kadın Kemer 69 TL

          Kadın Motifli Soket Çorap 25 TL

          Kadın Pijama Takımı 379 TL

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        İlkan Karaman'ın ölümünde yakalama kararı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        Sahte içki can almaya devam ediyor!
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        "Trump halkın iradesini yıkmaya çalıştı"
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Habertürk Anasayfa