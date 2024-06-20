A101'de bugün neler var? İşte A101 aktüel 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu
A101 20 Haziran Perşembe aktüel kataloğundaki ürünler, raftaki yerini aldı. Bugün binlerce mağazada satışa çıkan indirimli ürünler arasında; küçük ev aletleri, beyaz eşya, mutfak aletleri ve mobilya gibi birçok seçenek var. İşte, A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğu...
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A101 20 Haziran 2024 aktüel kataloğunda yine birçok ürün raflardaki yerini aldı. Bugün yani Perşembe günü Türkiye'nin farklı şubelerine; beyaz eşya, mobilya, kamp sandalyesi, küçük ev aletleri gibi birçok ürün satışa çıktı. İşte, 20 Haziran 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
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A101 20 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU
Çok amaçlı dolap 1.499 TL
Zigon sehpa 729 TL
Mio ayakkabılık 449 TL
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Lüks katlanabilir sandalye 369 TL
Çelik plaj sandalyesi 269 TL
Desenli kumaş sandalye 249 TL
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A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
Toshiba ultra HD Smart TV 18.999 TL
JVC Android TV 11.999 TL
Onvo Smart LED TV 12.499 TL
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Homend tost makinesi 1.499 TL
Arzum Çay makinesi 1.299 TL
Philips airfryer 2.699 TL
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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
SEG no frost buzdolabı 1.499 TL
SEG 7 kilo çamaşır makines, 8.499 TL
SEG Termosifon 4.399 TL
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REVOLT RA5 180 CC Off-Road benzinli ATV 84.990 TL
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26 jant ön sepetli bisiklet 4.499 TL
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