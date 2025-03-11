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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu: 13 Mart Perşembe A101'de neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        A101'de yeni katalog yayında! İşte A101 13 Mart Perşembe indirimli ürünler

        A101'in 13 Mart Perşembe günü geçerli olacak aktüel kataloğu, birbirinden farklı ürünler ile alışverişseverlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Teknoloji tutkunlarından evini yenilemek isteyenlere kadar geniş bir yelpazeye hitap eden katalogda; 150 cc maxi scooter, üç tekerlekli elektrikli moped, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi dikkat çeken ürünler yer alıyor. Ayrıca mutfak gereçlerinden kozmetik ürünlere, giyimden temel ihtiyaçlara kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. İşte A101 13 Mart Perşembe indirimli ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 19:25 Güncelleme: 11.03.2025 - 19:25
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        • 1

          A101’in merakla beklenen Aldın Aldın kampanyası, bu hafta da yayımlandı. 13 Mart Perşembe gününden itibaren satışa çıkacak aktüel ürünler arasında, hem teknoloji severlerin hem de ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin ilgisini çekecek seçenekler yer alıyor. Üç tekerlekli elektrikli moped ve 150 cc maxi scooter gibi araçların yanı sıra beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve kozmetik ürünler de indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte A101'de haftanın fırsatları...

        • 2

          13 MART A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ KATALOĞU

          150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

          Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL

        • 3

          Oto Cam Sileceği 69,50 TL

          Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL

          Profesyonel Çizik Alıcı Cila 49,50 TL

          Kör Nokta Aynası 64,50 TL

          Lastik Parlatıcı ve Koruyucu 59,50 TL

          Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 89 TL

        • 4

          65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL

          Bluetooth Hoparlör 349 TL

          Powerbank 449 TL

        • 5

          3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL

          Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL

          No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL

          Çamaşır Makinesi 13.499 TL

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