A101 aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta 22 Şubat 2024 A101 kataloğu indirimli ürünleri
A101 bu haftaki aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Perşembe günü birçok sınırlı sayıdaki ürün indirime girecek. 22 Şubat 2024 A101 kataloğunda; küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, mutfak araç gereçlerinden cep telefonlarına kadar daha pek çon indirimli ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte 22 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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A101 zincir marketlerinde her hafta perşembe günleri indirimli ürünler alıcısıyla buluşuyor. Yeni haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu da yayımlandı. Bu hafta A101'de pek çok kampanyalı ürün yer alıyor. İşte, 22 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler güncel kataloğu...
A101 AKTÜEL 22 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV - 19.999 TL
ONVO 55" Ultra HD WEBOS 2.0 Smart Led TV - 11.999 TL
TCL 30 SE Cep Telefonu - 4.799 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık - 249 TL
Lenovo Tws X15 Pro Bt Kulaklık - 499 TL
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SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 TL
SEG 12 KG Çamaşır Makinesi - 13.499 TL
Regal Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set - 10.999 TL
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Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi - 3.999 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi - 349 TL
Kiwi Elektrikli Süpürge - 1.199 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi - 279 TL
Homend Royaltea Çay Makinesi - 999 TL
Hometech Elektrikli Katlanabilir Çelik Cezve - 349 TL
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Keramika Renkli Kase - 29,90 TL
Cam Pasta Tabağı Çeşitleri - 14,90 TL
Cam Salata Kasesi - 49,90 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı - 79,90 TL
Hascevher Ezme Granit Tava - 199 TL
Cem Delux Tava - 199 TL
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Termos - 129 TL
Deco Trend Saklama Kabı - 59,90 TL
Pratik Basmalı Rondo - 149 TL
Karma Sunum Tepsisi - 39,90 TL
Tuzluk - 5,90 TL
Matara - 29,90 TL
Metaltex Kanatlı Tirbuşon - 99,90 TL
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Metal Tek Kişilik Karyola - 1.499 TL
metal Çift Kişilik Karyola - 2.599 TL
Dynamic Yaylı Yatak - 1.699 TL
Balance Yaylı Yatak - 3.099 TL
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Barbie Oyuncak Mini Figürler - 27,90 TL
Oyuncak Minnak Araçlar 2'li - 49,90 TL
Oyuncak Aksesuarlı Bebek Seti - 169 TL
Oyuncak Çay Seti - 69,90 TL
Oyuncak Sevimli Kamyon - 129 TL
Çok Amaçlı File Kutu - 34,90 TL
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Petek Kaymaz Taban Halı - 379 TL
Kız Çocuk Kırçıllı Tayt - 59,90 TL
Kız Bebek Sweatshirt/Eşofman Altı Takım - 119 TL
Erkek Bebek Sweatshirt/Eşofman Altı Takım - 119 TL
Bayan Yumuşak Dokulu Baskılı Pijama Takımı - 239 TL
Juno Çocuk İçi Kürklü Kapalı Terlik - 99,90 TL
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