A101 aktüel kataloğu beyaz eşya, giyim, teknolojik aletler, tekstil ürünleri ve birçok farklı ürünlerden oluşan kataloğu ile gündemdeki yerini aldı. "A101'de bu perşembe neler var, hangi ürünler indirime girdi?" sorusu yanıtını arıyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 10 Nisan A101 aktüel ürünler listesi...