EURO 2020 için geri sayıma geçen A Milli Takımımız, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Ay-yıldızlılarda son olarak Cenk Tosun ile Ozan Kabak kulüplerinde sakatlanırken bu durum başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere tüm ülkeyi üzdü.