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A Milli Takım'ın Ermenistan, Letonya ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi

Giriş: 12.06.2023 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım'ın Ermenistan, Letonya ve Hırvatistan maçlarının yerleri belli oldu
AA

A Milli Takım'ın, EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerleri açıklandı. Buna göre, Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyum'da, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin, Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada milli takıma ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa ay-yıldızlıları ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan'ı, Eskişehir Yeni Stadyum'da 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi. Türkiye - Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5. kez A Milli heyecanı yaşayacak.

A Milli Takım, geçmişte 5 maç oynadığı Adana'da ilk defa Yeni Adana Stadyumu'nda taraftarların önüne çıkacak. Türkiye ile Polonya arasında 11 Aralık 1985 tarihinde oynanan özel maç ile ilk kez A Milliler'i konuk eden Adana, son olarak 15 Kasım 2013 tarihinde millilerin 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda karşılaşmasına ev sahipliği yapmıştı. Ay-yıldızlı ekip, Letonya karşılaşması ile yaklaşık 10 yıl sonra Adanalı futbolseverlerle buluşacak.

Öte yandan, Hırvatistan Futbol Federasyonu 12 Ekim'deki Hırvatistan - Türkiye EURO 2024 eleme maçının Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacağını duyurmuştu.

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