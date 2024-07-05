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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Takım, Hollanda maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        A Milli Takım, Hollanda maçı hazırlıklarını sürdürdü

        A Futbol Takımı, 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasının hazırlıklarına Barsinghausen'deki kamp tesisinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 00:51 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:55
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        Milliler, Hollanda maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

        Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte bir süredir adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydın bugün takımla çalışmalara başladı. Cezalı olduğu için Hollanda maçında forma giyemeyecek Orkun Kökçü ise sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

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        Antrenmanın ilk bölümü, fitness salonunda gerçekleştirilen mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra idman sahasına geçen oyuncular burada ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Ardından iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü taktik oyun oynarken, diğer grup ise yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

        A Milli Takım, yarın TSİ 12.15'te ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla Hollanda karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayacak.

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