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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

        Avusturya maçının hazırlıklarını Viyana'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 23:36 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:36
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        Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı
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        2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 24. yaşına girmesi dolayısıyla milli takımın Avusturya'nın başkenti Viyana'da kamp yaptığı otelde kutlama düzenlendi.

        Teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı kutlamada doğum günü pastası kesildi. 24 yaşındaki stoper, kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi.

        Arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu belirten Ozan Kabak, doğum gününü milli takımda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Avusturya'yı yenmeleri durumunda daha da mutlu olacağını kaydetti.

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