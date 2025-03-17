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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Macaristan mesaisi başladı! - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da Macaristan mesaisi başladı!

        UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:16
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        A Milli Takım'da Macaristan mesaisi!
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        Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde; Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

        Forma giydikleri takımlarla dün maça çıkan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca ağrıları olan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almadı. Antrenmanın belli bölümünde takımla birlikte çalışan Yunus Akgün, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamladı. Öte yandan antrenmandaki eksikler nedeniyle Ümit Milli Takım’dan Jankat Yılmaz ve İshak Vural, antrenman kadrosuna dahil edildi.

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