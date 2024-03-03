A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti - Diğer Haberleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti - Diğer Haberleri

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2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın 20. dakikasında Aslı ve Beyza İrem'in 4'er gollük katkısıyla Türkiye, skorda 13-3 üstünlük sağladı. Diğdem, Ceylan ve Ayşenur'un 2'şer gollük katkısıyla da milli takım, 26. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: (19-6). Ay-yıldızlılar ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk bölümünde farkı daha da açan Türkiye, Bilgenur, Ceylan ve Beyza İrem'in golleriyle 38. dakikada skoru 32-8'e taşıdı. Karşılaşmayı milli takım, 38-13 kazandı.

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4. MAÇTA 2. GALİBİYET Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu. Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar yaşadı. Grupta oynadığı 4. maçında 2. galibiyetini alan millilerin 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor. İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.