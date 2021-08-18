Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı. Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:

1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)

4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)

7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)