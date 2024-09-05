A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile yarın deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Sakatlığını atlatan Hakan Çalhanoğlu ilk kez takımla çalışırken, Eren Elmalı ise koşu yaptı.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) için aday gösterilen Hakan Çalhanoğlu ile 21 Yaş Altı En İyi Genç Futbolcu Ödülü (Kopa Trophy) adayı Arda Güler, antrenman öncesinde birlikte poz verdi.