A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Portekiz karşısında!

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00’da BVB Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.

Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya’yı geriden gelerek 2-1 yendi.

Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.

Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6’sı resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 3 KEZ KARŞILAŞTI

Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0’lık sonuçlarla rakibine yenildi.

🇹🇷🚀🚀🚀Arda Güler'in olağanüstü golüyle yeniden öne geçtik!pic.twitter.com/igAyt3bgSo — Habertürk Spor (@HTSpor) June 18, 2024

MİLLİLERİN 628. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.

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VINCENZO MONTELLA 10. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5’i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.