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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Portekiz karşısında! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024’te Portekiz karşısında!

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu ikinci karşılaşmasında Dortmund'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek. İki ülke bu maçla birlikte 10. kez rakip olacak. Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0'lık sonuçlarla rakibine yenildi. A Milli Takım'da hedef Portekiz'i Avrupa Şampiyonlarında devirerek bir ilke imza atmak ve gruplarda 2'de 2 yapmak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:16
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        EURO 2024'te rakibimiz Portekiz!
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        Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00’da BVB Stadyumu’nda Portekiz ile mücadele edecek.

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        Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken, Portekiz de Çekya’yı geriden gelerek 2-1 yendi.

        Ay-yıldızlılar, rakibine karşı resmi müsabakalarda ilk galibiyetini alıp, grupta da 2'de 2 yapmak istiyor.

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        10. RANDEVU

        Türkiye ile Portekiz bugüne kadar 6’sı resmi, 3’ü özel olmak üzere toplam 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler hepsi özel maçlarda olmak üzere 2 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlılar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

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        İki ülke son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turu yarı finalinde karşılaştı ve A Milliler, 3-1 kaybetti.

        AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA 3 KEZ KARŞILAŞTI

        Türkiye ile Portekiz, Avrupa şampiyonalarında 3 kez karşı karşıya geldi. Milliler, 1996 yılındaki turnuvada 1-0, 2000 ve 2008 yıllarındaki şampiyonalarda da 2-0’lık sonuçlarla rakibine yenildi.

        MİLLİLERİN 628. MÜSABAKASI

        A Milli Futbol Takımı, Portekiz karşılamasıyla tarihindeki 628. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 343'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 627 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 236 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 898 gole engel olamadı.

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        VINCENZO MONTELLA 10. MAÇINDA

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 4'ü resmi, 5’i özel olmak üzere 8 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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        İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK

        A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

        İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

        Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

        Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, yarın da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.

        FELIX ZWAYEE DÜDÜK ÇALACAK

        Türkiye - Portekiz müsabakasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ile Marco Achmüller yapacak. Maçın 4. hakemi ise İspanyol Jeses Gil Manzano olacak. Almanya'dan Bastian Dankert ise VAR'da görev alacak.

        Millilerde tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.

        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu şöyle:

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        TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

        A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

        Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

        PORTEKİZ'İN KADROSU

        Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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        Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

        Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

        Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

        Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leao (Milan)

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