A Milli Futbol Takımı, 2023 yılını başarılarla geçirdi

Tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir büyük turnuvaya katılma hakkını kazanan Türkiye, 2023 yılında birçok başka ilke de imza attı. Milli Takım, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yenerek, rakibini evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.