A ile Başlayan Erkek İsimleri: A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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A ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve baba olmanın yarattığı heyecan, insanı ilk olarak isim konusuna yönlendiriyor. Ebeveynler, çocukları için isim seçerken, çok fazla bilinmeyen ve henüz keşfedilmemiş isimlere öncelik tanıyor. A harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları için pek çok öneriyi sizler için sıraladık.

A Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Abadın : Ezelden beri, ebedi.

: Ezelden beri, ebedi. Abakay / Abakan: Eski Türk isimlerindendir. Bir Türk boyunun adıdır.

Eski Türk isimlerindendir. Bir Türk boyunun adıdır. Abat : Mutlu olan, neşeli

: Mutlu olan, neşeli Abay : Hüner sahibi

: Hüner sahibi Abdulhamit : Övülmüş Allah’ın kulu, Hamd olunan

: Övülmüş Allah’ın kulu, Hamd olunan Abdulkadir : Güçlü, sözü geçen kişi

: Güçlü, sözü geçen kişi Abdülaziz : Allah’ın en değerli kulu, izzetli ve şerefli, büyük olan

: Allah’ın en değerli kulu, izzetli ve şerefli, büyük olan Aber : Hz. Nuh Peygamberin torunu

: Hz. Nuh Peygamberin torunu Abgun : Mavi gök, parlak

: Mavi gök, parlak Abıd : Din kurallarına uygun yaşayan kişi, dindar

: Din kurallarına uygun yaşayan kişi, dindar Abir : Güzel kokulu

: Güzel kokulu Aborkar : Tutumlu kişi

: Tutumlu kişi Acabey : Güçlü

: Güçlü Acar : Elinden her iş gelen, becerikli kişi

: Elinden her iş gelen, becerikli kişi Acaralp : Cesaretli, yiğit

: Cesaretli, yiğit Acatay : Güçlü tay

: Güçlü tay Acun : Dünya

: Dünya Acunalp : Adını dünyaya duyurmuş yiğit

: Adını dünyaya duyurmuş yiğit Ada : Göl ya da deniz ile çevrili kara parçası

: Göl ya da deniz ile çevrili kara parçası Adal : Ün kazanan, adı duyulan

: Ün kazanan, adı duyulan Adar : Olgunluk, omuzdaş. Uygur metinlerinde geçen Türk adı.

: Olgunluk, omuzdaş. Uygur metinlerinde geçen Türk adı. Adın : Yabancı, el

: Yabancı, el Adil : Adaletli kişi

: Adaletli kişi Adilhan : Doğruluğu ilke edinmiş hükümdar

: Doğruluğu ilke edinmiş hükümdar Adin : Cennet

: Cennet Adsay : Moğol hükümdarının adı

: Moğol hükümdarının adı Afer : Beyaz

: Beyaz Afra : Ayın 13. gecesi, beyaz toprak

: Ayın 13. gecesi, beyaz toprak Afşin : Savaşlarda komutanların giydiği giysi, silah, zırh

: Savaşlarda komutanların giydiği giysi, silah, zırh Ager : Tertemiz, doğru yolda olan kişi

: Tertemiz, doğru yolda olan kişi Ahen : Demir sertliğinde olan

: Demir sertliğinde olan Ahi : Eli açık kişi, dost canlısı

: Eli açık kişi, dost canlısı Ahlas : İyi kalpli, halis kişi

: İyi kalpli, halis kişi Ahmed : Övülmüş olan (Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasındadır.)

: Övülmüş olan (Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri arasındadır.) Ahter : Gökteki yıldız

: Gökteki yıldız Ahves : Yiğitliği ile bilinen cesur kişi

: Yiğitliği ile bilinen cesur kişi Aka : Ağa, saygı duyulan

: Ağa, saygı duyulan Akalp : Doğru yolda ilerleyen ve dürüstlüğü ile tanınan kişi

: Doğru yolda ilerleyen ve dürüstlüğü ile tanınan kişi Akan : Akıp giden

: Akıp giden Akartuna : Tuna gibi akıp giden

: Tuna gibi akıp giden Akartürk : Akıp giden Türk

: Akıp giden Türk Akata : Namuslu ve temiz ata

: Namuslu ve temiz ata Akay : Dolunay

: Dolunay Akbatu : Yiğitliği ile tanınan erkek

: Yiğitliği ile tanınan erkek Akbatur : Yiğitliği ile tanınan erkek

: Yiğitliği ile tanınan erkek Akbora : Ak (beyaz) fırtına

: Ak (beyaz) fırtına Akburç : Beyaz renkli kale burcu

: Beyaz renkli kale burcu Akçakıl : Akarsu kıyılarında bulunan beyaz çakıl tanesi

: Akarsu kıyılarında bulunan beyaz çakıl tanesi Akçar : Temiz ruha sahip kişi

: Temiz ruha sahip kişi Akçay : Berrak veya duru çay

: Berrak veya duru çay Akdeniz : Türkiye’nin güneyinde yer alan deniz

: Türkiye’nin güneyinde yer alan deniz Akdil : Güzel konuşan kişi

: Güzel konuşan kişi Akdoğu : Beyaz ışıklı doğu

: Beyaz ışıklı doğu Akel : Hayatını doğru ve düzgün yaşayan güvenilir kişi

: Hayatını doğru ve düzgün yaşayan güvenilir kişi Aker : Dürüst

: Dürüst Akın : Tüm zorluklara rağmen engelleri aşan, hızlı hareket eden

: Tüm zorluklara rağmen engelleri aşan, hızlı hareket eden Akıntan : Tan vakti yapılan akın

: Tan vakti yapılan akın Akif : İbadet eden, bir şeyde sebat eden

: İbadet eden, bir şeyde sebat eden Akimaş : Şelale

: Şelale Akkerman : Yüksek burçları bulunan kale

: Yüksek burçları bulunan kale Akozan : Duygu yüklü şair, ozan

: Duygu yüklü şair, ozan Akşın : Teni ak, beyaz

: Teni ak, beyaz Aktan : Aydınlanan sabah

: Aydınlanan sabah Aktay : Beyaz tay

: Beyaz tay Aktürk : Temiz Türk

: Temiz Türk Ala : Çok renkli

: Çok renkli Alacan : Renkli kişilik

: Renkli kişilik Albora : Kırmızı fırtına gibi

: Kırmızı fırtına gibi Alçin : Kızıl renkli küçük kuş

: Kızıl renkli küçük kuş Alen : Ermenice saygın ve başarılı kişi

: Ermenice saygın ve başarılı kişi Algan : Fetheden, fetih yapan

: Fetheden, fetih yapan Algın : Aşık, tutkun

: Aşık, tutkun Ali : Yüksek, yüce kişi

: Yüksek, yüce kişi Alican : Yüce can

: Yüce can Alişan : Ünlü kişi

: Ünlü kişi Alkım : Gökkuşağı

: Gökkuşağı Alp : Kahraman, yiğit, gözü pek

: Kahraman, yiğit, gözü pek Alpagut : Tek başına savaşan yiğit

: Tek başına savaşan yiğit Alparslan : Soylu aslan

: Soylu aslan Alpay : Güçlü kişi

: Güçlü kişi Alper : Yiğit

: Yiğit Alperen : Ermiş yiğit

: Ermiş yiğit Alpertunga : Türk destanının adı

: Türk destanının adı Alpgiray : Kırım hanlarına verilen unvan

: Kırım hanlarına verilen unvan Altan : Altın

: Altın Altemur : Kızıl demir

: Kızıl demir Altmay : Altın değerinde

: Altın değerinde Alvin : Soylu dost

: Soylu dost Alya : Yükseklik, sema

: Yükseklik, sema Andıç : Hediye

: Hediye Anıl : Bellek, hafıza, amaç

: Bellek, hafıza, amaç Arafat : Mekke’de bulunan tepenin adı

: Mekke’de bulunan tepenin adı Aras : Kalın tüy

: Kalın tüy Arda : İşaret amaçlı dikilen çubuk,

: İşaret amaçlı dikilen çubuk, Ardıç : Kışın da yapraklarını dökmeyen güzel kokulu ağaç

: Kışın da yapraklarını dökmeyen güzel kokulu ağaç Aren : Kum tanesi

: Kum tanesi Arjen : Volkan alevi

: Volkan alevi Armin : Özgürlükten yana olan, barışçıl kişi

: Özgürlükten yana olan, barışçıl kişi Artemis : Doğa ve ay tanrıçası

: Doğa ve ay tanrıçası Asaf : Vezir

: Vezir Asil : Soylu

: Soylu Ataber : Selçuklu Devleti’nde şehzade eğiten kişi

: Selçuklu Devleti’nde şehzade eğiten kişi Atilla : Tanrı’nın kırbacı olarak bilinen hükümdar

: Tanrı’nın kırbacı olarak bilinen hükümdar Aybars : Ay gibi parlak, pars gibi yırtıcı

: Ay gibi parlak, pars gibi yırtıcı Aytolun: Dolunay

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner