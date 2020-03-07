07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde oluşturulan bir farkındalık projesi sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. LinkedIn'de Türkiye'nin ilk kadın bankacısı olan Feride Şevket Hanım'ın ismine açılan Feride Şevket Hanım Bankası tarafından yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve çok sayıda yorum aldı.
LinkedIn profilinize Feride Şevket Hanım Bankası’nda çalıştığınızı ekleyin, kariyerinizde anlamlı bir değişikliğe yer verin. Bir günlüğüne kendi pozisyonunla Feride Şevket Hanım Bankası’nda çalıştığını bildir, kadınların finans sektöründeki gücünü göster #FerideŞevketHanımBankası mesajını veren bankanın çalışan sayısı 10 bini aştı, takipçi sayısı ise 1172 oldu.
Kadınlara bankacılık sektörünün kapısını açan kişi olarak bilinen Feride Şevket Hanım’ı farkındalık projesiyle anmayı ve 8 Mart'a dikkat çekmeyi amaçlayan projeyi henüz sahiplenen resmi bir banka ya da kurum/kuruluş olmadı.
1921 yılında Osmanlı Bankası'nda çalışmaya başlayan Feride Şevket Hanım, ilk Türk Müslüman kadın bankacı olarak biliniyor. Gişe memuru olarak çalışmaya başlayan Feride Şevket Hanım’ın ardından kadınlar finans ve bankacılık sektörünün birçok kademesinde görev almaya başlamıştı.
Finans sektöründeki verilere göre kadınların çalışma oranı yüzde 50 ile diğer sektörlerin önünde yer alıyor.
Feride Şevket Hanım Bankası'nın, Deloitte ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanarak paylaştığı bilgilere göre finans sektöründe kadınların yüzde 80'i fikirlerine erkek çalışanlarınki kadar değer verildiğini düşünüyor. Terfi değerlendirmelerinde erkeklerle eşit muamele gördüğünü düşünenlerin oranı yüzde 69.
TBB verilerine göre finans sektöründeki kadın çalışan sayısı Türkiye'nin en büyük bankasının 4 katına eşit. Sektördeki kadın sayısı Türkiye'deki 48 bankasının çalışanlarından fazla.
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