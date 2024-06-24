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        Haberler Spor Diğer At Yarışı 98. Gazi Koşusu hazırlıkları sürüyor - Diğer Haberleri

        98. Gazi Koşusu öncesi jokeyler ve atlar hazırlıklarına devam etti.

        98. Gazi Koşusu öncesi jokeyler ve atlar hazırlıklarına devam etti. Koşu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:01
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        98. Gazi Koşusu hazırlıkları sürüyor
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        At yarışlarında 98. Gazi Koşusu öncesi jokey ve atlar hazırlıklarını sürdürdü.

        Veliefendi Hipodromu'nda yarışa hazırlanan jokeyler, aynı yerde koşulacak organizasyon için geri sayıma geçti.

        98. Gazi Koşusu'nda yaklaşık üç yaşlı 22 safkan İngiliz tayının yarışması bekleniyor.

        Koşu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.

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