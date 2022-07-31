Vizyona girdiği 2008 yılında büyük ses getiren ve izleyicilerden tam not almayı başaran 96 Saat filminin çekimlerinin büyük çoğunluğu Paris'te çekilmiştir. Filmin konusu ise, Paris'te Arnavut çete tarafından kaçırılan bir Amerikalı kız ve onu kurtarmaya çalışan eski ajan babası hakkındadır. Peki 96 Saat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Taken filmi ne zaman çekildi? İşte Taken filmi hakkında merak edilenler...
96 SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Bryan, karısı ile ayrılmış olan emekli bir Amerikan ajanıdır. Kızı Kim'e çok düşkün olan Bryan bir gün, kızının bir arkadaşıyla Avrupa'daki U2 grubunun konser turlarına katılması için uydurduğu müze gezisi yalanına zorla da olsa onay verir. Buraya giden Kim ve arkadaşı ilk başta Paris'teki kuzenlerinin evinde kalırlar. Ancak kızların Paris'e indikten sonra karşılaştıkları bir genç, onların adreslerini öğrenerek onları kaçırır. Kaçıran çete Arnavut kökenli olup, genç kızları 96 saat içinde ülkelerine götürerek pazarlamaktadır. Kim, arkadaşı içeride kaçırılırken babası Bryan ile konuşmakta olduğundan her şeyi ona bildirir.
Bryan olaydan sonra eski eşinin yeni kocasından yardım alarak Los Angeles'tan Paris'e gelir. Burada her türlü kanıtı kullanarak çetenin peşine düşer. Çeşitli aksiyon sahnelerinden sonra Paris'i birbirine katan Bryan, en sonunda çeteye büyük bir hasar vererek kızını bulur ve Kaliforniya'ya geri döner.
TAKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair
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