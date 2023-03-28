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TAŞERONA KADRO son durum: 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler, kadro bekleyen işçilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanacak olan kanun teklifinin Meclis'ten geçerek, Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Taşerona kadro şartları ve kimleri kapsayacağına ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023 90 bin taşerona kadroda son durum...

Giriş: 28.03.2023 - 20:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kapsamında 458 bin 615 kişiye kadro verilmesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantının ardından, "90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte taşeron işçiye kadroda yaşanan son gelişmeler...

  • GEÇİŞİ İŞÇİLERE KADRO TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

  • BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Platformu ve çeşitli EYT derneklerinin temsilcilerini bakanlıkta kabul etti.

  • Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu söyleyerek, "Bazıları, 'Bunları seçim için mi yapıyorsunuz?' diyor. Hayır, öyle bir seçim için yaptığımız bir şey yok. Biz siyasetçiyiz elbette yaptığımız şeyleri millet değerlendirecektir ama seçimden önce veya seçimden sonra... Zaten seçimleri alırız ama bizim yapacağımız iş, bizim görevimiz seçim endeksli çalışmamak. Bazı bitiremediğimiz sorunları da seçimden sonra çözeceğiz. Önümüzde çok sayıda çözülmesi gereken dosya var, bunun kamuoyunca böyle bilinmesi lazım. Taşeron işçiler sorunu var, başka sorunlar var. Onların hepsini adım adım çözeceğiz, çözemediğimiz hiçbir şey olmayacak. Çalışma hayatı huzurlu olursa, işveren devlet arasındaki ilişkide emeğin hukukunu koruyan bir yaklaşım ve anlayış hakim olursa sorunlar çözülür. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bizim devletimiz sosyal bir devlettir. Çalışanlarını, emekçilerini, emeklilerini korumak kollamak onun anayasal görevidir ve birincil önceliğidir. Bu yeni bir şey değildir, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamandan bu tarafa bu yaklaşım, bu anlayış hakimdir" ifadelerini kullandı.

  • 90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM

    90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

     

  • Konuya ilişkin Bakan Vedat Bilgin'den kritik açıklama geldi:

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

    Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • 'TALEPLERİMİZİN TAMAMINA YAKINI HALLOLDU!'

    TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, taşerona kadroyu tekrar gündeme taşıdı.Kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro sorunun devam ettiğini belirten Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." dedi.

     

  • TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Taşerona kadro ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak geçiçi işçi sorunu çözüme kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz 6 Mart’ta düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada geçiçi işçilerle ilgili düzenlemenin tamamlandığını ve kadro teklifinin Meclis’e sunulacağını ifade etmişti.

  • Taşerona kadro çalışmaları henüz tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda işçi statüsüne geçecekler belirlenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla hangi meslek gruplarına kadro verileceği ortaya çıkacak.

    Çalışmanın sona ermesiyle konu TBMM Genel Kurulu’na aktarılacak. TBMM Genel Kurulu’ndan geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

  • Geçiçi işçi düzenlemesinin tamamlanması sonrası ise 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada önceden 1 milyon işçiye kadro verildiğinin altını çizerek 90 bin işçinin faydalanamadığını ifade etmişti.

  • Ardından ise "Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

  • GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

    60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşandığında haberlerimizde yer alacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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