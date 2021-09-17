9 yaşındaki Sıraç'a otomobil çarptı

Kaza, saat 18.15 sıralarında Karşıyaka- Bornova istikameti çevreyolunda meydana geldi. Çetin D. yönetimindeki otomobil, otoyol üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sıraç Erbol, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken trafik akışı kontrollü sağlandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıraç Erbol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Sıraç Erbol'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Çetin D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.