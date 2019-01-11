11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarıldı. Yerli üreticiler hali hazırda 3 olan taksit sayısının 6'ya çıkarılmasını, satışların önemli bir kısmı bayii kanalları üzerinden yapıldığı için senetle ödemede taksit sayısının 12'ye çıkarılmasını talep etmişti. Yönetmelik değişikliğinin detayı henüz yayınlanmadığı için uygulamanın senetleri satışları kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmadı.
Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECID) verilerine göre 3 bin TL altı TV'ler toplam pazarın yüzde 45'ini yani yaklaşık yarısını oluşturuyor.
VESTEL VE ARÇELİK HİSSELERİNİ YÜKSELTTİ
Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre TV satışlarında taksit sayısının artması Vestel ve Arçelik hisselerini olumlu etkiledi. Taksit sayısının 9'a yükseltildiği haberinin ardından Vestel hisseleri yüzde 2.4, Arçelik hisseleri yüzde 1.2 değer kazandı. Oyak Yatırım Menkul Değerler'in raporuna göre TV satışlarından elde edilen gelir Vestel’in toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturuyor.
Arçelik’in toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 10’u, Türkiye’den elde ettiği gelir ise toplam gelirlerin ise yaklaşık yüzde 35’i TV satışlarından geliyor.
'2017 RAKAMLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'
Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECID) Genel Sekreteri Ahmet Çelebi, "İyileşen ekonomik duruma paralel olarak 2019 yılında sektör olarak öncelikle 2017'deki satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Çelebi'den aldığımız bilgilere göre sektörün iç piyasadaki satışları 2018'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 düştü. Düşüşte iç piyasada yaşanan kur kaynaklı talep daralmasının yanında taksit sayısına getirilen sınırlamanın da büyük rolü bulunduğunu belirten Çelebi, bu olumsuz tabloyu düzeltmek için taksit sayısının artırılması yönünde sektör olarak talepte bulunduklarını söyledi.
'YERLİ TV SATIŞINI ARTIRIR'
Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, taksit sayısının 9'a yükseltilmesiyle 3000 TL altındaki TV’lerde yüzde 25 büyüme ve yerli TV satış oranında artış beklediklerini kaydetti. TV pazarının 3 taksit kısıtlaması ve kurdaki artışlar nedeniyle 2018 yılı son çeyreğinde yüzde 30 daraldığına dikkat çeken Dinçer "Bu durum özellikle Ar-Ge yatırımları olan, istihdam yapan ve katma değerli ihracat sağlayan yerli TV üreticilerini olumsuz etkiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte daralmakta olan pazarın tekrar büyüme trendine gireceğine inanıyoruz" dedi.
'SENETTE FİYAT SINIRI OLMADAN 12 TAKSİT BEKLİYORUZ'
Senet uygulamasının henüz resmi olarak yayınlanmadığına dikkat çeken Dinçer "Senetli satışlarda vade farkı uygulandığı ve genelde yerli üreticiler tarafından kullanıldığı için fiyat sınırı olmaksızın 12 taksit olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
15 AĞUSTOS'TA TAKSİT SAYISI 6'DAN 3'E İNDİRİLMİŞTİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) tarafından 15 Ağustos'ta bireysel kredi kartlarıyla yapılan elektronik eşya alımlarında 6 ay olan taksit sınırı 3 aya indirilmişti. Bu kararın ardından Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında satışlarda düşüş yaşandı.
ECİD üyelerinin 2015, 2016, 2017 yılı iç piyasa satışları yaklaşık olarak sırası ile 2.2 milyon, 2.5 milyon ve 2.5 milyon adet oldu.
'SATIŞLARI YÜZDE 20 ARTIRIR'
Taksit sayısının artırılmasının yerli TV satışlarını yüzde 20-25 artırması bekleniyor. Alınan kararın sektörün yaşadığı kayıpları bir ölçüde de olsa telafi edileceğini öngören Çelebi, kararın TV ihracatına da olumlu yansıyacağını öngördü. Türkiye televizyon sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini ihraç ediliyor. ECİD üyelerinin iç piyasa satışları ve TÜİK televizyon ithalat istatistiklerine göre ithal televizyonların iç piyasadaki payı 2015 yılında yüzde 38 iken bu oran 2016 yılında yüzde 28'e, 2017 yılında yüzde 20, 2018 Ocak-Kasım'da ise yüzde 18'e düştü.
ORTALAMA TV FİYATLARI YÜZDE 25.9 ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Madde Fiyatları verilerinden yaptığımız incelemeye göre Türkiye’de son bir yılda ortalama televizyon fiyatları 2 bin 179 TL’den 2 bin 744 TL’ye yükseldi. TV fiyatlarındaki artış yüzde 25.9'u buldu.
|Ortalama TV fiyatları 2018'de yüzde 25.9 arttı
|Aylar
|Ortalama TV fiyatları
|Ocak
|2179,2
|Şubat
|2193,7
|Mart
|2180,8
|Nisan
|2170,3
|Mayıs
|2172,7
|Haziran
|2226,2
|Temmuz
|2235,4
|Ağustos
|2304,8
|Eylül
|2653,0
|Ekim
|2806,0
|Kasım
|2680,0
|Aralık
|2744,9
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