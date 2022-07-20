9 kurumdan girişimler için ortak platform!

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Girişimler için güç birliği yapan Anadolu Efes, Arçelik, Enerjisa Enerji, Ford Otosan, Migros, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası ve Yeni Nesil Kafası, kurum-startup iş birliklerinin katma değerine dikkat çekmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak üzere ‘Here2Next’ platformunu kurdu.

Kurulan platform ile, girişimlerle çalışan veya çalışma potansiyeli olan kurumların şirket içi farkındalık çalışmalarını, iş yapış süreçlerini ve yöntemlerini girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlemelerini teşvik etmesi ve katkıda bulunması hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, kurumlar arasında bir hiyerarşinin olmadığı merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) yapısıyla sürecin bütünsel olarak yönetildiği Here2Next platformunun tavsiye edeceği örnek uygulamalar startup’lardan oluşan danışma kurulunun filtresinden geçecek.

İlgili danışma kurulundaki girişimlerin her yıl yenilenerek dinamik bir yapıda tutulması planlanıyor. İlk dönemde danışma kurulunda SensGreen, Ecording, Hergele, Erg Controls, ServisSoft, Ottan, Breg, Stroma, Fazla Gıda, Glocalzone ve Searover girişimlerinin kurucuları yer alıyor.

Kurumlarla girişimler arasındaki iş birliklerinin artırılmasını hedefleyen Here2Next platformunun, her iki tarafın karşılıklı çalışabilme uygunluğunun değerlendirilmesine, kurumlara bu alanda kaynak sağlanmasına katkıda bulunacağı, ayrıca kurumların girişimlerle daha başarılı iş birlikleri yapabilmeleri için iç süreçlerini iyileştirecek adımlar konusunda destek vereceği belirtildi.

5 MADDELİK MANİFESTO HAZIRLANDI

9 şirketten yapılan ortak açıklamada, 'Girişim Dostu Kurum Manifestosu' yayımlandı.

5 maddelik manifesto, kurumsal şirketlerin girişimlerle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekmek ve girişim dostu uygulamaları yaygınlaştırmak için oluşturulan, herhangi hukuki ve finansal bağlayıcılığı olmayan bir iyi niyet deklarasyonu olarak hazırlandı.

Manifesto destekçisi olmak isteyen kurumların beş maddeden en az ikisini hali hazırda uygulaması ve diğer maddeleri de hayata geçirmek için bir niyet beyanında bulunması bekleniyor.

Açıklanan manifesto şu şekilde;

1- Kurumların bir inovasyon/girişimcilik birimine sahip olmaları

2- Kurumların, startup’ların büyüme ve ticarileşme süreçlerini destekleyerek, startup’larla çalışma pratiğini geliştirecek programlar yürütmeleri ya da programlara ortak/destekçi olmaları

3- Kurumların startup’ları doğrudan veya dolaylı finansal olarak destekleyecek inisiyatifleri oluşturmaları

4- Kurumların startup iş birlikleri için tanımlı bir yol haritasına ve somut hedeflere sahip olmaları

5- Kurumların startup iş birliklerini kolaylaştırmak için iç bürokratik süreçlerini startup iş birlikleri özelinde iyileştirmeleri ve tanımlamaları