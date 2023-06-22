9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!

Kılıç, ürünlerin hasadı ve taşınmasında tarafların komşularının, akrabalarının ve arkadaşlarının da kendilerine destek verdiğini, hasadı kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi.
"Sabah, akşam hasat sürecini kontrol ediyoruz. Gerekirse her an burada bekleyebiliriz. Biz biçmezsek bu ürünler heba olursa hepimiz mesul oluruz. İnsan olarak, kanaat önderi olarak hasat edilmemiş yaklaşık 7 bin ton ürünün heba olmasına razı gelemezdik, göz yumamazdık." diyen Kılıç, bu girişimleriyle olası başka olayların da önüne geçtiklerini düşündüklerini belirtti.