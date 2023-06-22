9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!

"AMACIMIZ BİR AN ÖNCE BARIŞI SAĞLAMAK"

Komisyonda yer alan Ambar Mahallesi Muhtarı Abdullah Bahar ise kavgalı aileler arasındaki husumeti sonlandırmak için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

"Bu saatten sonra bize uyku yok. Bismil'in ileri gelenleri, kanaat önderleri bu sorunun çözümü için seferber durumda. Amacımız bir an önce bu barışı sağlamak. Eğer bu ekinleri biçmeseydik, barış için bir adım atılamazdı. Ekinlerin biçilebilmesi barış için bir adım olur. Bu olumlu yaklaşımı onlardan gördüğümüz için barışın vesilesi olur diye umuyoruz. Şu anda atacağımız her adım çok önemli." diye konuştu.