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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 9 ayda Boğazlarda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        9 ayda Boğazlarda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk yapıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılının ilk 9 ayına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendirerek, "Denizlerdeki seyir emniyeti ile birlikte can, mal ve çevre güvenliği adına önemli çalışmalara imza atan Kıyı Emniyeti ekipleri 2024 yılında 200 can kurtarma operasyonu ile 861 kişiyi kurtardı. Türk boğazlarında 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:20
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        9 ayda Boğazlarda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk yapıldı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) 2024 yılı Ocak-Eylül ayına ait operasyonel faaliyetlerini değerlendirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, 4 römorkör ile 6 adet kılavuzluk botunun Türk tersanelerinde yerli olarak üretilmesine yönelik adımları attıklarını söyledi. Uraloğlu, yerli ve milli yazılım ve teknolojilerle, çeşitli tip ve sınıfta modernize edilmiş 100 araçlı filo ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat, başta Türk boğazları olmak üzere, Mavi Vatan’da seyir emniyetini sağladıklarını vurguladı.

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        19 GEMİ KURTARMA OPERASYONU

        Denizlerdeki seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılması adına önemli çalışmalara imza atan Kıyı Emniyeti ekiplerinin 2024 yılının ilk 9 ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki kurtarma operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bu süreçte 200 can kurtarma operasyonu ile 861 kişiyi kurtarıldı. Aynı dönemde, 19 gemi kurtarma operasyonunu başarı ile gerçekleştirerek denizlerimizde seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliğinin artırılmasını sağladık.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, başta yoğun deniz trafiğinin olduğu noktalarda gemilerin emniyetli bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak amacıyla refakat hizmeti verdiklerini de kaydederek, “2024 yılı Ocak-Eylül döneminde 8 bin 595 gemiye seyir emniyetinin artırılmasına yönelik olarak olası bir arıza ve acil durumda ivedi olarak müdahale edilmesi amacı ile refakat hizmeti verildi.” dedi. Limanlarda ve dar sularda gemilerin manevra yapabilmesine yardımcı olmak amacıyla verilen liman römorkörcülük hizmeti kapsamında ise 4 bin 963 operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında gerçekleşen kılavuzluk hizmeti verilerini de paylaşan Bakan Uraloğlu, “9 ayda İstanbul Boğazından geçiş yapan 31 bin 161 geminin yüzde 61,8’ini oluşturan 19 bin 263 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 34 bin 646 geminin ise yüzde 51,6’sı yani 17 bin 865 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 9 ayda boğazlarda 37 bin 128 gemiye kılavuzluk hizmeti verildi.” ifadelerini kullandı.

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