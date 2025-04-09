Efsanevi tenisçi Billie Jean King, 1980'lerde tarih yazmasının ardından şimdi de bir ilke imza atarak tarihe geçti. 81 yaşındaki eski tenis sporcusu, Los Angeles'taki Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız verilerek onurlandırıldı.

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Jean King, 2023'ten bu yana kaldırımda yıldız verilmeye başlanan 'spor eğlencesi' kategorisinde yıldız sahibi olan ilk kadın olarak kaydedildi. Törende konuşan King; "Spor eğlencelidir ve sporcular olarak seyirci önünde performans sergilemeyi severiz" dedi.

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Dünkü yıldız açılışı töreninde Jean King'e destek vermeye gelenler arasında oyuncu Jamie Lee Curtis, rapçi Flavor Flav, basketbol yıldızı Magic Johnson ve tenis şampiyonu Maria Sharapova vardı.

Jamie Lee Curtis ayrıca, Billie Jean'i Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandıran konuşmacılardan biri olmanın da heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Jamie Lee Curtis