80 yaşındaki papağan 'Paşa'ya özel bakım

"En eski papağanımız 'Paşa.' Burası ilk açıldığında gelmişti ve hala yaşıyor. Kendisi barınağında mutlu ve sürekli bakıcılar ilgileniyor. Papağan türleri arasında en uzun yaşayanlar 'jako' dediğimiz türdür ve bunlar da normal şartlarda 55-60 yıl kadar yaşıyor. Bizim 'kakadu' cinsi papağanımız ise 80 yaşında. Bu cins ise normalde ortalama 40 yıl kadar yaşıyor. Bu papağanımıza özenle bakıldığı için 80 yaşında, çok mutlu ve sağlık sorunu yok.