8 yaşındaki çocuk, tüfekle annesini vurdu

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Denizli'de, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, annesini vurdu.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, eşinden ayrılan S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T.'nin evde oynadığı av tüfeği bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesine isabet etti. Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.