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Haberler Sağlık

8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu

Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki R.M.D.'nin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri 3 çocuğa can, korneaları ise 2 çocuğa ışık oldu

Giriş: 21.06.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu
8 yaşındaki çocuğun organları ve korneaları 5 çocuğa can ve ışık oldu
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DHA

Bursa’da 17 Haziran’da geçirdiği trafik kazası sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan R.M.D. adlı erkek çocuğun, beyin ölümü gerçekleşti.

R.M.D.’nin ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine R.M.D.’nin karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı. R.M.D.’nin böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul’daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde yer alan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Korneaların ise 2 çocuk hastaya nakledildiği bildirildi.

3 ÇOCUK YAŞAMA TUTUNDU

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Çocuğunun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, “Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutundu. Korneaları ile de 2 çocuğumuz ışığa kavuştu. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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