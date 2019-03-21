Olayla ilgili soruşturma sürüyor

21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde yürütülen saha çalışmaları esnasında çıkış tır peronlarında gümrük denetiminden kaçırılmak amacıyla gizlenen şüpheli bir valiz olduğu tespit edildi.
İHA'nın haberine göre, muhafaza ekiplerince açılan şüpheli valizde 8 paket olduğu görüldü. Paketlerin içerisinde bulunan 8 kilogram 881 gram maddenin kokain olduğu anlaşıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 550 BİN TL
Olayla ilgili savcılıktan alınan talimat üzerine kokaine el konulurken, söz konusu uyuşturucu maddeyi çanta içerisinde Hamzabeyli Gümrük Sahası'na bırakan şahsın ve aracın tespitine yönelik çalışmalara başlandı.
Geriye dönük Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV) kayıtlarında yapılan incelemelerde, uyuşturucunun bulunduğu bölgede hareketleri şüpheli bulunan bir araç ve sürücüsü tespit edilerek saha içinde fiziki takibe alındı. Şüpheli şahsın gümrük işlemlerini tamamlamasına rağmen sahayı terk etmediği görüldü. Bir süre sonra uyuşturucu maddelerin yakalandığı yere doğru giden şahıs, uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bölmeyi açtığı esnada işçi kılığında konum alan gümrük muhafaza personelince gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.
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